Medeniyetler şehri Mardin bayram tatilinde ziyaretçilerle doldu

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Açık hava müzesi konumundaki medeniyetler şehri Mardin, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Tarihi ve tescilli yapılarıyla ilgi gören, farklı din, dil ve kültürden insanların hoşgörüyle, kardeşçe yaşadığı kent yılın her döneminde olduğu gibi 9 günlük bayram tatilinde de turistlerin tercihi oldu.

Kente gelen yerli ve yabancı turistler camilere, medreselere, kiliselere yoğun ilgi gösterince tarihi mekanlarda kimi zaman uzun kuyruklar oluştu.

Kentte 22 bin yatak kapasitesinin bulunduğu otellerde doluluk yüzde 100'e ulaşırken, sadece bayramın üç gününde merkez Artuklu ilçesindeki Deyrulzafaran Manastırı ile Kasımiye Medresesi 12'şer bin, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Dara Antik Kenti ise 30 bin ziyaretçi ağırladı.

Turist yoğunluğu hem turizm sektörünü hem de esnafı mutlu etti. - "Son yılların en büyük kalabalığı yaşanıyor" Seyahat acentesi yetkilisi Fehmi Sincar, AA muhabirine, hoşgörü kenti Mardin'in turizmde önemli bir ivme yakaladığını söyledi. Her mevsimde ziyaretçilerini cezbeden kentte bayram tatilinde ayrı bir yoğunluk yaşandığına işaret eden Sincar, "Çifte bayram yaşadık. Müthiş bir kalabalık var bütün kentte. Ülkenin tüm illerinden yoğun bir talep var. Son yılların en büyük kalabalığı yaşanıyor. Şu andaki gibi bir yoğunluk görmedik. Deyrulzafaran Manastırı, Dara Antik Kenti tıklım tıklım." dedi.

Dara Antik Kenti'nde hediyelik eşya satan Mevlüt Açılmış da kente gelen ziyaretçileri ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını aktardı. Esnaf olarak yüzlerinin güldüğünü dile getiren Açılmış, "Turizm yoğunluğu beklediğimizden fazla, işler çok güzel. Herkes mutlu. Gelenler daha çok yöresel ürünleri alıyorlar. Yoğunluktan yüzümüz gülüyor. Biz de misafirlerimizin yüzünü güldürmeye çalışıyoruz." diye konuştu. - "İnsanlar Mardin'i görmek istiyor"

Deyrulzafaran Manastırı Bakım Onarım ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Hiçbezmez, kentte ilk defa böyle bir yoğunluk yaşadıklarını ifade etti. Hiçbezmez, tarihi mekanı günde ortalama 4 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatarak, şunları söyledi: "Manastır olarak buna hazırlıklıydık. Personel sayımızı artırdık. İnsanlar Mardin'i görmek istiyor, tarihi bir kent. Elimizden geldiği kadar onları memnun etmeye çalışıyoruz." Hiçbezmez, turizmde her sene daha da ilerleme kaydeden kente yılın her mevsimi ziyaretçi beklediklerini sözlerine ekledi.

Manastırda görevli Rahip Gabriel Akkurt ise İslam aleminin bayramını kutlayarak, kentte son yıllarda turizmde önemli bir yoğunluk yaşanmaya başladığını, manastıra da yoğun bir talep olduğunu kaydetti. - "Tatilim çok güzel geçti" İstanbul'dan gelen öğretmen Ece Hacıoğlu, Mardin'i ilk kez ziyaret etme fırsatı bulduğunu anlatarak, kenti çok beğendiğini söyledi. Niğde'den gelen Eda Pala da bayram tatilini değerlendirmek için Mardin'i tercih ettiklerini belirterek, "Mardin'i çok sevdim, kente bayıldım. Tatilim çok güzel geçti. Tarihi yerleri gezmek, görmek çok iyi oldu. Çok sevdim. Herkesi bu kente bekliyoruz." diye konuştu.