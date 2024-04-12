Mardin'de taş, sopa ve demir çubuklu kavga: 3 yaralı
MARDİN'de 2 grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve demir çubuklu kavgada 3 kişi yaralandı.
MARDİN'de 2 grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve demir çubuklu kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, öğleden sonra, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'ndeki otogar mevkisinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyüp taşlı, sopalı ve demir çubuklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girip tarafları ayırdığı kavgada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından çevredeki hastanelere götürülürken, kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.