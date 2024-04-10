Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Bilal Sarıboğa'nın (23) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kırsal Akdoğan Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıboğa, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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