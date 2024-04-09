Mardin'de yıldırım isabet eden ev kullanılamaz hale geldi

Kırsal Hamzabey Mahallesi'nde bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir ev, yıldırım isabet etmesi sonucu tamamen yandı.

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