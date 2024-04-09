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        Mardin'de yıldırım isabet eden ev kullanılamaz hale geldi

        Mardin'in Artuklu ilçesinde bir ev, yıldırım isabet etmesi sonucu tamamen yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 16:48 Güncelleme: 09.04.2024 - 16:48
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        Mardin'de yıldırım isabet eden ev kullanılamaz hale geldi
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde bir ev, yıldırım isabet etmesi sonucu tamamen yandı.

        Kırsal Hamzabey Mahallesi'nde bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. ​​​​​​​

        Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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