Mardin'de yıldırım isabet eden ev kullanılamaz hale geldi
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir ev, yıldırım isabet etmesi sonucu tamamen yandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir ev, yıldırım isabet etmesi sonucu tamamen yandı.
Kırsal Hamzabey Mahallesi'nde bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenildi.
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