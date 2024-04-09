Mazbatasını alan Savur Belediye Başkanı AK Parti'li Hamidi, makam odasının kapısını söktürdü

MARDİN'de AK Parti'den Savur Belediye Başkanı seçilen Engin Uğur Hamidi, mazbatasını aldıktan sonra ilk iş olarak sekreter ve makam odasının kapısını söktürdü.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Savur Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını aldıktan sonra belediyeye geçen Engin Uğur Hamidi, ilk iş olarak sekreter ve makam odasının kapısını söktürdü. Hamidi, daha sonra ziyarete gelenlerin tebriklerini kabul etti. AK Parti olarak Savur'da belediyeyi kazanmanın gururunu yaşadıklarını belirten Hamidi, "İlçede yaşayan Türk, Kürt, Arap 30 bin Savurlunun sorumluğu üzerimizde. Bu bilinçle çalışmaları sürdüreceğiz. Parti rozetimi yakamdan çıkarıyorum. AK Parti'liyim ama hizmet açısından artık bir partim yok. Çünkü ben herkese eşit davranacağım. En ücra köylere kadar kimin hizmete ihtiyacı varsa onlara hizmet yapılacak. Önceliğimiz parti olmayacak. Partili partisiz herkese hizmet için koşacağız. Bize oy veren de vermeyen de başımızın tacıdır" dedi.