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        Mazbatasını alan Savur Belediye Başkanı AK Parti'li Hamidi, makam odasının kapısını söktürdü

        MARDİN'de AK Parti'den Savur Belediye Başkanı seçilen Engin Uğur Hamidi, mazbatasını aldıktan sonra ilk iş olarak sekreter ve makam odasının kapısını söktürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 23:07 Güncelleme: 09.04.2024 - 23:10
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        Mazbatasını alan Savur Belediye Başkanı AK Parti'li Hamidi, makam odasının kapısını söktürdü
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        MARDİN'de AK Parti'den Savur Belediye Başkanı seçilen Engin Uğur Hamidi, mazbatasını aldıktan sonra ilk iş olarak sekreter ve makam odasının kapısını söktürdü.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Savur Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını aldıktan sonra belediyeye geçen Engin Uğur Hamidi, ilk iş olarak sekreter ve makam odasının kapısını söktürdü. Hamidi, daha sonra ziyarete gelenlerin tebriklerini kabul etti. AK Parti olarak Savur'da belediyeyi kazanmanın gururunu yaşadıklarını belirten Hamidi, "İlçede yaşayan Türk, Kürt, Arap 30 bin Savurlunun sorumluğu üzerimizde. Bu bilinçle çalışmaları sürdüreceğiz. Parti rozetimi yakamdan çıkarıyorum. AK Parti'liyim ama hizmet açısından artık bir partim yok. Çünkü ben herkese eşit davranacağım. En ücra köylere kadar kimin hizmete ihtiyacı varsa onlara hizmet yapılacak. Önceliğimiz parti olmayacak. Partili partisiz herkese hizmet için koşacağız. Bize oy veren de vermeyen de başımızın tacıdır" dedi.

        'RANDEVU SİSTEMİ OLMAYACAK'

        Hamidi, doğup büyüdüğü ve herkesin kendisini yakından tanıdığı ilçede vatandaşlarla randevu sistemiyle görüşmek istemediği için sekreterlik ve makam odasının kapısını kaldırttığını ifade ederek, "Herkes bana cep telefonuyla ulaşacak, 24 saat açık zaten. Makamı çok kullanmayacağız. Burada makam odamız var ama resmiyet gereği bulunuyor. Genelde belediyenin önünde açık alana insanlarımız gelecek, görüşeceğiz. Randevu sistemi olmayacak. Kapıyı, x-ray cihazını kaldırdık. Halkın içinden geldik. Şeffaf olmayan hiçbir şey olmayacak" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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