Mardin'de otobüste fenalaşan kişi yaşamını yitirdi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otobüste fenalaşan yolcu hayatını kaybetti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otobüste fenalaşan yolcu hayatını kaybetti.
Kırsal Eymirli Mahallesi Gökçe Kavşağı'nda özel halk otobüsündeki yolcu Veysi Y. (60), koltukta oturduğu sırada aniden yere yığıldı.
Durumu fark eden yolcular, Veysi Y'ye yardım etmeye çalışırken, otobüs şoförü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi otobüste yaptıktan sonra Veysi Y'yi Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı.
Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Veysi Y'nin cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olay anı, otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.