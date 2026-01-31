Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de otobüste fenalaşan kişi yaşamını yitirdi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otobüste fenalaşan yolcu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 22:14 Güncelleme: 31.01.2026 - 22:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de otobüste fenalaşan kişi yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otobüste fenalaşan yolcu hayatını kaybetti.

        Kırsal Eymirli Mahallesi Gökçe Kavşağı'nda özel halk otobüsündeki yolcu Veysi Y. (60), koltukta oturduğu sırada aniden yere yığıldı.

        Durumu fark eden yolcular, Veysi Y'ye yardım etmeye çalışırken, otobüs şoförü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi otobüste yaptıktan sonra Veysi Y'yi Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Veysi Y'nin cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Olay anı, otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?

        Benzer Haberler

        Mardin'de otobüste fenalaşan adam hayatını kaybetti
        Mardin'de otobüste fenalaşan adam hayatını kaybetti
        Otobüste epilepsi nöbeti geçirip koltuktan düşen yolcu öldü; o anlar kamera...
        Otobüste epilepsi nöbeti geçirip koltuktan düşen yolcu öldü; o anlar kamera...
        Otobüste epilepsi nöbeti geçiren yolcu koltuktan düştü; o anlar kamerada
        Otobüste epilepsi nöbeti geçiren yolcu koltuktan düştü; o anlar kamerada
        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Kardeşler arasında silahlı alacak kavgası; 1'i ağır, 4 yaralı
        Kardeşler arasında silahlı alacak kavgası; 1'i ağır, 4 yaralı
        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı