Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 15:02 Güncelleme: 31.01.2026 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.

        Atatürk Mahallesi Galericiler Sitesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada, G.Ç. (28), R.K. (60), V.K. (46) ve A.K. (51) yaralandı.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        51 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        51 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Mardin'de toplu taşıma aracından düşen yolcu yaralandı
        Mardin'de toplu taşıma aracından düşen yolcu yaralandı
        Mardin'de 7'inci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Mardin'de 7'inci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Yeşilay Mardin Şube Başkanlığına Akdağ yeniden başkan seçildi
        Yeşilay Mardin Şube Başkanlığına Akdağ yeniden başkan seçildi
        Mardin'de mısır kurutma tesisinde yangın
        Mardin'de mısır kurutma tesisinde yangın
        Mardin'de 7'nci kattaki dairenin balkonundan düşen kadın öldü
        Mardin'de 7'nci kattaki dairenin balkonundan düşen kadın öldü
        Mardin'de balkondan düşen 76 yaşındaki kadın öldü
        Mardin'de balkondan düşen 76 yaşındaki kadın öldü