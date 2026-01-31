Mardin'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi Galericiler Sitesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada, G.Ç. (28), R.K. (60), V.K. (46) ve A.K. (51) yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.