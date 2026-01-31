Habertürk
Habertürk
        Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Yeşilay Mardin Şube Başkanlığına Akdağ yeniden başkan seçildi

        Yeşilay Mardin Şubesinin olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        31.01.2026 - 14:29
        Yeşilay Mardin Şube Başkanlığına Akdağ yeniden başkan seçildi
        Yeşilay Mardin Şubesinin olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

        Yeşilay Mardin Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin Eczacılar Odası konferans salonunda gerçekleşen 5. Olağan Genel Kurulu Toplantısında faaliyet raporu sunuldu, denetim raporu okundu.

        Tek listeyle gidilen seçimde Ferit Akdağ, yeniden Yeşilay Mardin Şube Başkanı oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdağ, Yeşilay'ın asırlık bir çınar olduğunu vurgulayarak, Mardin özelinde yürüttükleri çalışmaları aktardı.

        Akdağ, şunları kaydetti:


        "Yeşilay olarak temel amacımız, gençlerimizi ve toplumumuzu her türlü bağımlılıktan uzak tutarak sağlıklı bir gelecek inşa etmektir. Geçtiğimiz dönemde Mardin'in her köşesine ulaşmaya, okullarda, sokaklarda ve sosyal alanlarda farkındalık oluşturmaya çalıştık. Yeni dönemde de ekibimizle birlikte daha dinamik bir şekilde sahada olacağız. Bizlere bu görevi tekrar layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum."

        Toplantıya, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

