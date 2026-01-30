Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı

        Mardin merkezli 4 ilde gerçekleştirilen sosyal medya dolandırıcılığında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 21:29 Güncelleme: 30.01.2026 - 21:29
        Mardin merkezli 4 ilde gerçekleştirilen sosyal medya dolandırıcılığında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, sosyal medya platformları üzerinden "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Artvin'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

