        Mardin Haberleri

        Mardin'de 25 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Mardin'de 25 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 18:58 Güncelleme: 30.01.2026 - 18:58
        Mardin'de 25 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de 25 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, hakkında "kaçakçılık kanununa muhalefet", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından 25 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

