        Mardin Haberleri

        Mardin'de balkondan düşen 76 yaşındaki kadın öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 13:39 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:39
        Mardin'de balkondan düşen 76 yaşındaki kadın öldü
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

        Yenikent Mahallesi'nde Türkiye T. (76), bir apartmanın 7. katındaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.


        Kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

