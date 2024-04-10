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        Mardin'de bayramlaşma programına Süryaniler ve Yezidiler de katıldı

        Mardin'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına Süryani ve Yezidi vatandaşlar da katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 15:16 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:16
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        Mardin'de bayramlaşma programına Süryaniler ve Yezidiler de katıldı
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        Mardin'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına Süryani ve Yezidi vatandaşlar da katıldı.

        Farklı dil ve dinden vatandaşların huzur içinde bir arada yaşadığı "hoşgörü kenti" Mardin'de Polisevinde düzenlenen bayramlaşma programına Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ile Süryani cemaati mensupları ve Yezidi vatandaşlar da katıldı.

        Vali Tuncay Akkoyun, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Birlik ve beraberliğin şehri Mardin'de bütün vatandaşlarla bir arada bayramı kutladıklarını ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Süryani ve Yezidi vatandaşlarımızın da katılımıyla birlik, beraberlik ve hoşgörü içerisinde bayramlaşma programımızı gerçekleştiriyoruz. Ramazan Bayramı'nın ülkemize, şehrimize, gönül coğrafyamıza ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Rabb'im birliğimizi ve beraberliğimizi artırsın inşallah. Bayramın, dünya coğrafyasında zulüm gören başta Gazze olmak üzere bütün Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı zulmün ve sıkıntıların giderilmesine de vesile olmasını diliyorum."

        Bayramda seyahat edecek vatandaşlara trafik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulunan Akkoyun, "Bayram sevincimiz hüzne dönüşmesin." dedi.

        Vali Akkoyun, ayrıca 10 Nisan Polis Haftası'nı da kutladıklarını belirterek, emniyet mensuplarına sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.

        Metropolit Özmen de Süryani cemaati olarak bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladıklarını ifade etti.

        Bayramların birlik ve beraberlik için önemli olduğunu dile getiren Özmen, şunları söyledi:

        "Birlikteliğimizi, hoşgörümüzü sevgimizi, saygımızı pekiştiren en önemli günlerdir, bayramlar. Mardin'de Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere özgü bayramların ruhani anlamda bizleri motive ettiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi güzel bir atmosfer var. Bu atmosfer, değişik dinlerden, dillerden, kültürlerden oluşan insanların bir araya gelmesi durumu. Maalesef sağımızda solumuzda hoşgörüsüzlükler ve savaşlar var. Bu savaşların ve hoşgörüsüzlüklerin bir an önce bertaraf edilmesine mübarek Ramazan Bayramı'nın vesile olmasını diliyoruz."

        Kendilerinin de oruçta olduklarını aktaran Özmen, "Hem ramazan ayı orucu hem de bizlerin orucu çakıştı. Burada Ramazan Bayramı'nı kutladık. Hayırlısıyla önümüzdeki günlerde Paskalya Bayramı'nı kutlamış olacağız. Dolayısıyla bu bayramlar Mardin için önemli. Herkesin birliğini, beraberliğini güçlendiren mevsimlerdir." ifadelerini kullandı.

        Programa, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, İl Müftüsü Enver Türkmen ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Vali Akkoyun daha sonra beraberindeki protokol üyeleri ile şehit polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin Garnizon Komutanlığındaki şehitlikte bulunan kabrini ziyaret etti, dua okudu.

        Ziyarette, şehit Kaya'nın anne ve babası da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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