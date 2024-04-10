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        Savur'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Mardin'in Savur ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 15:17 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:17
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        Savur'da bayramlaşma programı düzenlendi
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        Mardin'in Savur ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Safa Mahallesi'ndeki sosyal tesislerde gerçekleştirilen programa, Kaymakam Fatih Çevik, Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hidayet Koç, İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser Yasin Coşkun, AK Parti İlçe Başkanı Mecit Özel, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Programa katılanlarla bayramlaşan Kaymakam Çevik, daha sonra beraberindekilerle İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti, polis ve askerlerin bayramını kutladı.

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