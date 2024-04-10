Savur'da bayramlaşma programı düzenlendi

Programa katılanlarla bayramlaşan Kaymakam Çevik, daha sonra beraberindekilerle İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti, polis ve askerlerin bayramını kutladı.

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