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        Anne ve babasını ziyarete giderken kazada öldü

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde anne ve babasını ziyarete giderken kullandığı otomobil şarampole yuvarlanan Bilal Sarıboğa (23), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 14:21 Güncelleme: 10.04.2024 - 14:25
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        Anne ve babasını ziyarete giderken kazada öldü
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde anne ve babasını ziyarete giderken kullandığı otomobil şarampole yuvarlanan Bilal Sarıboğa (23), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesinin kırsal Akdoğan ve Taşlıca mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Kıraathane işleten Bilal Sarıboğa, geç saatte iş yerini kapattıktan sonra Küçükboğaziye Mahallesi’ndeki anne ve babasına bayram ziyareti için otomobiliyle yola çıktı. Yakınları gece boyunca Sarıboğa’dan haber alamadı. Sabah saatlerinde şarampole yuvarlanan otomobili görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler Bilal Sarıboğa’nın araçta cesediyle karşılaştı. Bilal Sarıboğa'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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