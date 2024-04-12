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        Midyat'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 15:50 Güncelleme: 12.04.2024 - 15:50
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        Midyat'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde düzenlenen programda İsrail aleyhine slogan atıldı, tekbir getirildi.

        Basın açıklamasını okuyan İbrahim Akar, İsrail'in saldırılarında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torununun da katledildiğini belirterek, hayatını kaybeden tüm Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediklerini söyledi.

        Akar, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e tepkilerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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