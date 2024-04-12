Midyat'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı

Basın açıklamasını okuyan İbrahim Akar, İsrail'in saldırılarında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torununun da katledildiğini belirterek, hayatını kaybeden tüm Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediklerini söyledi.

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