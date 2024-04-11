Midyat'ta farklı dinlerin mensupları bayramlaştı

MehmetHalis NAYIFOĞLU/MİDYAT, (Mardin)- MARDİN’in Midyat ilçesinde Müslüman, Süryani, Ezidi din adamları ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, “Farklı dinlerin, farklı dillerin bir arada yaşadığı, farklı medeniyetlerin aynı coğrafyayı paylaştıkları bir şehirdeyiz. O yüzden Midyat’ta bayramlar çok kıymetli, çok değerli. Bizler Süryani kardeşlerimizin, Ezidi kardeşlerimizin bayramlarına katılıyoruz, onlar da bizim bugün olduğu gibi bayramlarımıza katılıyorlar” dedi.

Ramazan Bayramı nedeniyle Midyat Kaymakamlığı ve Midyat Belediyesi tarafından belediye sosyal tesislerinde resmi bayramlaşma töreni düzenlendi. Törende protokol üyelerinin yanı sıra Süryani ve Yezidi cemaatleri ile Müslümanlar bir araya gelerek bayramlaştı. Törene Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Yusuf Taşkıran, Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Abdurrahim Kaplan, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Süryani Metropoliti Samuel Aktaş, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, Yezidi inancı temsilcileri, daire müdürleri, iş insanları, kanaat önderleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

‘MİDYAT’TA BAYRAMLAR ÇOK KIYMETLİ, ÇOK DEĞERLİ’ Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, ilçede farklı dinlere mensup vatandaşların birbirlerinin bayramlarını kutladıklarını söyleyerek, “Rahmetiyle, bereketiyle bir ramazan ayını daha bitirip bayrama ulaştık. Çok şükür kazasız belasız güzel bir bayram yapıyoruz. Bütün İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Tabii Midyat çok özel bir yer. Farklı dinlerin, farklı dillerin bir arada yaşadığı, farklı medeniyetlerin aynı coğrafyayı paylaştıkları bir şehirdeyiz. O yüzden Midyat’ta bayramlar çok kıymetli, çok değerli. Bizler Süryani kardeşlerimizin, Ezidi kardeşlerimizin bayramlarına katılıyoruz, onlar da bizim bugün olduğu gibi bayramlarımıza katılıyorlar. Bu bütün dünyaya örnek olacak bir davranıştır. İnsan olarak birbirimizden çok farklı değiliz. İnsani değerlerimiz, insani bakış açımız, dostluğumuz, paylaşma duygumuz, her şeyimiz aynı aslında. İnşallah ümit ediyoruz ki, bu kardeşlik, bu dostluğun bütün dünyaya hâkim olmasını temenni ediyoruz. Tabii bu vesileyle Gazze’de, Doğu Türkistan’da, dünyanın bütün coğrafyalarında zulme maruz kalan mazlumların bayramları da en az bizim bayramlarımız kadar güzel olur. Ümit ediyoruz ki, onlara da Rabbim güzel bayramlar yaşatmayı nasip eder, bizlere de bunun için mücadele etmeyi nasip eder” dedi.