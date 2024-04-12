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        Mardin'de otomobilden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobilden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 20:45 Güncelleme: 12.04.2024 - 20:45
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        Mardin'de otomobilden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobilden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede bir otomobilin camı kırılarak içinden eşya çalınmasının ardından zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlının kimliğini tespit etti.

        Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının 18 suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.

        Zanlının ayrıca, "uyuşturucu madde ticareti", "hırsızlık", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında 24 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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