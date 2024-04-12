Mardin'de otomobilden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Zanlının ayrıca, "uyuşturucu madde ticareti", "hırsızlık", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında 24 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede bir otomobilin camı kırılarak içinden eşya çalınmasının ardından zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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