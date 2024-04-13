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        Mardin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 13:39 Güncelleme: 13.04.2024 - 13:39
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        Mardin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Nusaybin-Midyat kara yolunun Beyazsu mesire alanı mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile Mustafa K'nin (28) kullandığı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Mustafa K'nin cenazesi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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