Sokak kedisini ezip yoluna devam etti

MARDİN’in Artuklu ilçesinde güzellik salonu işletmecisi Berfin Bilbay’ın 1 yıldır beslediği 4 sokak kedisinden biri, iş yerinin önünden geçen otomobilin altında kalıp öldü. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil hızla uzaklaşırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Berfin Bilbay, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, 14 Nisan’da Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi Sadık Yay Camii’nin yanında meydana geldi. Evinde 9 kedi besleyen güzellik salonu işletmecisi Berfin Bilbay’ın iş yerinin önünde beslediği 4 sokak kedisinden biri, yola çıktığı sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Durumu fark eden Bilbay, kedinin yardımına koştu. Bilbay’ın çağrıdığı veterinerin tüm müdahalelerine rağmen kedi, öldü.

‘SÜRÜCÜNÜN KAÇMASINA DAHA ÇOK ÜZÜLDÜK’

Sürücünün hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiğini belirten Bilbay, “Plakasını henüz tespit edemediğimiz bir otomobil, iş yerimizin önünde beslediğimiz kedimize çarptı. Adam hiçbir şey olmamış gibi, sanki onun canı değersizmişçesine durmadan yola devam etti. Kaçan otomobilin plakasını tespit etmeye çalışıyoruz. O sürücüyü Hayvan Hakları Komisyonu’na şikayet ettik. Biz bu olayın peşini bırakmayacağız. Kendi imkanlarımızla veteriner çağırdık, gelip kalp mesajı da yaptı. Ancak hayata döndürülmediği için gömdük. Sizin canınız sizin için ne kadar değerli ise onların canı da onlar için o kadar değerlidir. ‘Hayvandır’ deyip geçmemek lazım. Her sürücünün dikkat etmesi gerekiyor. Yaşanan olaya üzüldük, ancak sürücünün durmayıp kaçmasına daha çok üzüldük” dedi.