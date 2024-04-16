Mardin'de bıçaklı kavga: 4 yaralı

MARDİN’in Dargeçit ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Olay, önceki gün Dargeçit ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgada, isimleri öğrenilemeyen 4 kişi bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis, olaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden N.A., E.A., M.S.A. ve C.M. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.