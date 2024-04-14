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        Mardin 1969 Spor play off umudunu yitirdi

        Mardin 1969 Spor, Kepezspor'a 1-0 mağlup olarak Play-Off umudunu kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 20:34 Güncelleme: 14.04.2024 - 20:40
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        Mardin 1969 Spor play off umudunu yitirdi
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        Mardin 1969 Spor, Kepezspor'a 1-0 mağlup olarak Play-Off umudunu kaybetti.

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup’ta lider Kepezspor’u konuk eden Mardin 1969 Spor rakibine 1-0 mağlup oldu. 21 Kasım Şehir Stadı’nda oynanan müsabakanın tek golünü 42'nci dakikada Mardin 1969 Spor’un eski futbolcusu Serkan Özen attı. Bu yenilgiyle Play-Off umutlarını da yitiren Mardin 1969 Spor, gelecek hafta Edirnespor’a konuk olacak.

        Öte yandan karşılaşmayı Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da tribünden izledi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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