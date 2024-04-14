Mardin 1969 Spor play off umudunu yitirdi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup’ta lider Kepezspor’u konuk eden Mardin 1969 Spor rakibine 1-0 mağlup oldu. 21 Kasım Şehir Stadı’nda oynanan müsabakanın tek golünü 42'nci dakikada Mardin 1969 Spor’un eski futbolcusu Serkan Özen attı. Bu yenilgiyle Play-Off umutlarını da yitiren Mardin 1969 Spor, gelecek hafta Edirnespor’a konuk olacak.

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