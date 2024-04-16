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        Mardin'de polisler Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu

        Mardin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memurları Türk Kızılayı'na kan bağışı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 22:12 Güncelleme: 16.04.2024 - 22:12
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        Mardin'de polisler Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu
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        Mardin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memurları Türk Kızılayı'na kan bağışı yaptı.

        15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bulunan Artuklu Kan Alma Birimine gelen polisler, form doldurup, kayıt yaptırarak sağlık kontrolünden geçirildi.

        Uygun koşulları sağlayan emniyet mensupları kan bağışında bulundu.

        Bağış yapan polisler, kan bağışının acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, bütün vatandaşları duyarlılık göstermeye ve kan bağışında bulunmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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