Parmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzüğü itfaiye çıkardı

Nusaybin ilçesinde ismi belirtilmeyen ortaokul öğrencisi, madeni paradan yaptığı yüzüğü parmağına sıkıştırdı. Yüzüğü çıkaramayan öğrenci, öğretmeninden yardım istedi. Öğretmenlerin müdahalesiyle de yüzük çıkarılmayınca, bir süre sonra parmağı şişmeye başlayan öğrenci için itfaiyeye haber verildi. Okula gelen ekipler, mini motorlu testere yardımıyla yüzüğü çıkardı. Öğrenci, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, ortaokul öğrencisinin parmağına sıkıştırdığı madeni paradan yapılan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

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