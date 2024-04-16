Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Parmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzüğü itfaiye çıkardı

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, ortaokul öğrencisinin parmağına sıkıştırdığı madeni paradan yapılan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 19:36 Güncelleme: 16.04.2024 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Parmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzüğü itfaiye çıkardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, ortaokul öğrencisinin parmağına sıkıştırdığı madeni paradan yapılan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 

        Nusaybin ilçesinde ismi belirtilmeyen ortaokul öğrencisi, madeni paradan yaptığı yüzüğü parmağına sıkıştırdı. Yüzüğü çıkaramayan öğrenci, öğretmeninden yardım istedi. Öğretmenlerin müdahalesiyle de yüzük çıkarılmayınca, bir süre sonra parmağı şişmeye başlayan öğrenci için itfaiyeye haber verildi. Okula gelen ekipler, mini motorlu testere yardımıyla yüzüğü çıkardı. Öğrenci, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Paket servise KDV ayarı
        Paket servise KDV ayarı
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Johnny Depp kale alıyor
        Johnny Depp kale alıyor
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış!
        Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış!

        Benzer Haberler

        Mardin'de "Turizm Haftası" dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi
        Mardin'de "Turizm Haftası" dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi
        AK Parti Mardin İl Başkanı Alma, partisinin ilçe belediye başkanlarıyla bir...
        AK Parti Mardin İl Başkanı Alma, partisinin ilçe belediye başkanlarıyla bir...
        Kadın girişimci Mardin'de açtığı çağrı merkezinde 100 genci istihdam ediyor
        Kadın girişimci Mardin'de açtığı çağrı merkezinde 100 genci istihdam ediyor
        Sokak kedisini ezip yoluna devam etti
        Sokak kedisini ezip yoluna devam etti
        Mardin'de bıçaklı kavga: 4 yaralı
        Mardin'de bıçaklı kavga: 4 yaralı
        Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
        Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı