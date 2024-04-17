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        Sokak kedisini ezip kaçan sürücüye 7 bin 216 lira ceza

        MARDİN'de sokak kedisini ezerek kaçan sürücü, polisin çalışmasıyla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 12:51 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:55
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        Sokak kedisini ezip kaçan sürücüye 7 bin 216 lira ceza
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        MARDİN’de sokak kedisini ezerek kaçan sürücü, polisin çalışmasıyla yakalandı. Sürücüye 7 bin 216 lira ceza kesildi.

        Olay, 14 Nisan’da Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi Sadık Yay Camii’nin yanında meydana geldi. Evinde 9 kedi besleyen güzellik salonu işletmecisi Berfin Bilbay’ın iş yerinin önünde baktığı 4 sokak kedisinden biri, yola çıktığı sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobilin altında kaldı. Kedi ağır yaralandı. Durumu fark eden Bilbay’ın çağırdığı veterinerin müdahalesine rağmen kedi, öldü. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olayın ardından sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye, hayvanları koruma kanununa muhalefet suçundan 7 bin 216 lira ceza kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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