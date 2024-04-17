Sokak kedisini ezip kaçan sürücüye 7 bin 216 lira ceza

Olayın ardından sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye, hayvanları koruma kanununa muhalefet suçundan 7 bin 216 lira ceza kesildi.

Olay, 14 Nisan’da Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi Sadık Yay Camii’nin yanında meydana geldi. Evinde 9 kedi besleyen güzellik salonu işletmecisi Berfin Bilbay’ın iş yerinin önünde baktığı 4 sokak kedisinden biri, yola çıktığı sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobilin altında kaldı. Kedi ağır yaralandı. Durumu fark eden Bilbay’ın çağırdığı veterinerin müdahalesine rağmen kedi, öldü. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

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