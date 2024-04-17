Motosikletle tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Midyat ilçesi Cumhuriyet Bulvarı’nda motosikletteki 2 kişinin tehlikeli yolculuğu, trafikteki bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Sürücü, motosikletinin ön tekerini kaldırarak ilerledi. Üzerinde 2 kişinin olduğu motosiklet, bir süre sonra gözden kayboldu.

MARDİN’in Midyat ilçesinde bir sürücünün, beraberindeki kişiyle motosikletini tek teker üzerinde kullandığı anlar, cep telefonu ile görüntülendi.

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