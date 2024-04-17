Mardin'de kayalıklardan düşüp yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi kırsalında meydana geldi. Kayalıklara çıkan Hamdullah B., iddiaya göre dengesini kaybedip, metrelerce yükseklikten düştü. Yaralanan Hambullah B.’nin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden alınan Hamdullah B., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hambullah B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.