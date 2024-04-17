Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 18:19 Güncelleme: 17.04.2024 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı.

        İlçenin Kabala Mahallesi kırsal alanında kayalıklara çıkan Hamdullah Buray, dengesini kaybederek düştü.

        Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Buray, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Kadın doktora saldırdı, yetmedi tehdit etti!
        Kadın doktora saldırdı, yetmedi tehdit etti!
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        'Şahinler' suç örgütüne yeni dava
        'Şahinler' suç örgütüne yeni dava
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Mardin'de bayramda yaşanan turist yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü
        Mardin'de bayramda yaşanan turist yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü
        Motosikletle tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
        Motosikletle tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
        Mardin'de Turizm Çalıştayı düzenlendi
        Mardin'de Turizm Çalıştayı düzenlendi
        Sokak kedisini ezip kaçan sürücüye 7 bin 216 lira ceza
        Sokak kedisini ezip kaçan sürücüye 7 bin 216 lira ceza
        Mardin'de polisler Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu
        Mardin'de polisler Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu
        Parmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzüğü itfaiye çıkardı
        Parmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzüğü itfaiye çıkardı