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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mardin'de

        TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Mardin'e geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 21:59 Güncelleme: 17.04.2024 - 22:05
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mardin'de
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        TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Mardin'e geldi.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Mardin’e geldi. Kurtulmuş’u, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Vali Tuncay Akkoyun, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve diğer ilgililer karşıladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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