TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mardin'de

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Mardin’e geldi. Kurtulmuş’u, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Vali Tuncay Akkoyun, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve diğer ilgililer karşıladı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Mardin'e geldi.

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