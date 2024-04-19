Midyat'ta araçlarını kaldırıma park eden sürücülere uyarı

Denetimlerin süreceğini kaydeden Şahin, "Kaldırımlar yayalara aittir. Lütfen kaldırımları işgal etmeyelim, edenleri de uyaralım. Bu konuda vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan duyarlılık bekliyoruz." dedi.

Ekipler, Midyat Nusaybin Bulvarı ile Zeynel Abidin Erdem Bulvarında araçlarını kaldırımlara park eden sürücüleri uyardı.

Midyat Belediyesi zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri cadde ve sokaklarda kaldırım işgaline karşı denetim gerçekleştirdi.

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