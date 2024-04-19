Mardin'de şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Ömerli ilçe girişinde meydana geldi. Rabia G.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından Ömerli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Rabia G.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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