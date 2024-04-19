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        Mardin'de şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        MARDİN'in Ömerli ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Rabia G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 13:37 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:40
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        Mardin'de şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        MARDİN'in Ömerli ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Rabia G. (29), ağır yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Ömerli ilçe girişinde meydana geldi. Rabia G.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından Ömerli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Rabia G.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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