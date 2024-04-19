Mardin Büyükşehir Belediyesi mevsimsel çiçeklendirme çalışmalarını sürdürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, orta refüj ve kavşaklarda mevsimlik çiçeklendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kentin daha modern ve yaşanılabilir bir görünüm kazanması için şehrin giriş noktaları olmak üzere cadde, orta refüj ve kavşaklarda mevsimlik çiçeklendirme çalışması yapıyor.

Bu kapsamda, Protokol Yolu, Kabala Yolu Geçidi, Diş Hastanesi Kavşağı, Diyarbakır Yolu, Vali Ozan Caddesi, Mardin Devlet Hastanesi Kavşağı, Kabala Yolu, Artuklu Belediyesi Kavşağı, Üniversite Kavşağı olmak üzere kent geneli ve tüm ilçelerde, Büyükşehir Belediyesi fidanlığında üretimi yapılan toplam 400 bin mevsimlik çiçek ekimi yapılacak.