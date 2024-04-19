Bakan Yerlikaya: Mardin ve Diyarbakır'da müfettiş görevlendirildi (3)

Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclisi açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığı' iddialarına ilişkin, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık açıklamasında, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2024 tarihli toplantısında, İstiklal Marşımızın okutulmaması ve saygı duruşunda bulunulmaması olayı ile ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.