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        Mardin Valisi Akkoyun, okul ve KETEM'in açılışını gerçekleştirdi

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesinde okul ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:55 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:55
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        Mardin Valisi Akkoyun, okul ve KETEM'in açılışını gerçekleştirdi
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesinde okul ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) açılışını gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akkoyun'un Nusaybin ilçesinde kırsal Yolbilen Mahallesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve iş insanı Ömer Özel tarafından yapılan Yolbilen Ömer Özel İlkokulu ve 8 Mart Mahallesinde ise Neriman Özel KETEM'in açılışına katıldı.

        Akkoyun, hizmetlerinden dolayı Özel'e plaketi verdi.

        Açılışlara, AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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