Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Mardin'de 2024 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, koordinasyonu gerektirecek konuların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, koordinasyonda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Akkoyun, kentte 2024 yılı 1. dönem itibariyle kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 294 projenin uygulandığını kaydetti.

Bunlardan 24 projenin tamamlandığını, 99 projenin devam ettiğini, 171'inin ise etüt proje aşamasında olduğunu aktaran Akkoyun, bu projelerin toplam tutarının 47 milyar 650 milyon 859 bin lira olduğunu, 2024 yılı 1. dönem sonu itibariyle 1 milyar 95 milyon 940 bin lira harcama yapıldığını bildirdi.

Kamu yatırımlarını koordineli bir şekilde hızlı ama kaliteli yapılması için talimat veren Akkoyun, şunları söyledi:

"Mardin'i daha yaşanabilir daha güzel yere getirebilmek için gayret ediyoruz. Valilik olarak vatandaşa faydası olacak her türlü işlerde her zaman vatandaşımızın yanındayız. Zamana çok dikkat etmemiz lazım. Bir kamu hizmeti zamanında gitmesi gerekiyor. Geciktirmeyelim, zamana yaymayalım. Bir işi hızlı yapayım derken de kaliteden ödün vermeyelim. Bir işi hem hızlı yapacağız, hem kaliteli yapacağız. Bütün kurumlar koordinasyona önem versinler."