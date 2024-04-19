Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        AK Parti Mardin İl Başkanlığından Büyükşehir Belediye Meclisi açılışındaki iddialara ilişkin açıklama:

        AK Parti Mardin İl Başkanlığınca, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi açılışındaki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 23:45 Güncelleme: 19.04.2024 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Mardin İl Başkanlığından Büyükşehir Belediye Meclisi açılışındaki iddialara ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Mardin İl Başkanlığınca, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi açılışındaki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, DEM Parti'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk'ün başkanlığındaki ilk meclis toplantısının İstiklal Marşı ile başlanması beklenirken, direkt gündem maddelerine geçilmesi üzerine AK Parti Grubunun buna itiraz ettiği, İstiklal Marşı'nın okunması yönündeki taleplerini sundukları belirtildi.

        Bu taleplerine DEM Parti Grubunun karşı çıktığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu talebe DEM Parti Grubu tarafından 'Kapalı alanda olmaz' denilerek karşı çıkılmıştır. Yapılan istişareler sonucunda AK Parti Grubumuzda bulunan ilçe belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz birlikte ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı okuyarak saygı duruşunda bulunmuşlardır. O esnada DEM'li üyeler İstiklal Marşı'nı okumayarak oturdukları yerden izlemekle yetinmişlerdir. Tüm bu olaylar cereyan ederken bazı sosyal medya mecralarında milletimizin bağımsızlık sembolü İstiklal Marşı'nın 'yapılan oy birliği neticesinde okunmaması yönünde karar kılındığı' gibi söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirtiyor ve bu yalan yanlış haberleri yayanları esefle kınıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Irak lideri, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili konuştu
        Irak lideri, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili konuştu
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        İstanbul'da "Sibergöz-31" operasyonu: 16 tutuklama
        İstanbul'da "Sibergöz-31" operasyonu: 16 tutuklama
        Uyarı üstüne uyarı! Gök gürültülü sağanak, sel, kuvvetli rüzgar...
        Uyarı üstüne uyarı! Gök gürültülü sağanak, sel, kuvvetli rüzgar...
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
        Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Naci Görür: Çok ciddi bir deprem bölgesi
        Naci Görür: Çok ciddi bir deprem bölgesi
        İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu

        Benzer Haberler

        Bakan Yerlikaya: Mardin ve Diyarbakır'da müfettiş görevlendirildi (4)
        Bakan Yerlikaya: Mardin ve Diyarbakır'da müfettiş görevlendirildi (4)
        Bakan Yerlikaya: Mardin ve Diyarbakır'da müfettiş görevlendirildi (3)
        Bakan Yerlikaya: Mardin ve Diyarbakır'da müfettiş görevlendirildi (3)
        Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi açılışındaki iddialara ilişkin soruşturm...
        Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi açılışındaki iddialara ilişkin soruşturm...
        Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Mardin Valisi Akkoyun, okul ve KETEM'in açılışını gerçekleştirdi
        Mardin Valisi Akkoyun, okul ve KETEM'in açılışını gerçekleştirdi
        Mardin'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Mardin'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı