Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Meryem, tarihi yerleri gezerken bulundu

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde okuldan çıktıktan sonra ailesinin kendisinden haber alamadığı 7'nci sınıf öğrencisi Meryem Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 17:29 Güncelleme: 20.04.2024 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Meryem, tarihi yerleri gezerken bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde okuldan çıktıktan sonra ailesinin kendisinden haber alamadığı 7’nci sınıf öğrencisi Meryem Ç. (16), arkadaşlarıyla kent merkezindeki tarihi yerleri gezdiği sırada bulunarak, ailesine teslim edildi.

        Kızıltepe ilçesinde 18 Nisan’da Tepebaşı Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Meryem Ç.’den okul çıkışında haber alamayan ailesi, polis merkezine başvurarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Meryem’i aynı gün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte kent merkezindeki tarihi yerleri gezerken buldu. Ailesine teslim edilen Meryem, onlara haber vermediği için üzgün olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?

        Benzer Haberler

        Mardin'de eşine bıçakla saldırmaya çalışan koca gözaltına alındı
        Mardin'de eşine bıçakla saldırmaya çalışan koca gözaltına alındı
        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma Mazıdağı'nı ziyaret etti
        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma Mazıdağı'nı ziyaret etti
        AK Parti Mardin İl Başkanlığından Büyükşehir Belediye Meclisi açılışındaki...
        AK Parti Mardin İl Başkanlığından Büyükşehir Belediye Meclisi açılışındaki...
        Bakan Yerlikaya: Mardin ve Diyarbakır'da müfettiş görevlendirildi (4)
        Bakan Yerlikaya: Mardin ve Diyarbakır'da müfettiş görevlendirildi (4)
        Bakan Yerlikaya: Mardin ve Diyarbakır'da müfettiş görevlendirildi (3)
        Bakan Yerlikaya: Mardin ve Diyarbakır'da müfettiş görevlendirildi (3)
        Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi açılışındaki iddialara ilişkin soruşturm...
        Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi açılışındaki iddialara ilişkin soruşturm...