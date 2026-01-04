Mardin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev hasar gördü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.