Mardin'de eşine bıçakla saldırmaya çalışan koca gözaltına alındı

Olay yerine ulaşan polisler, bina kapısının önünde kadına ulaştı. Kadının eşi ise evden aldığı bıçakla kadına doğru koşmaya başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezopotamya Mahallesi'nde bir evde karı koca arasında tartışma yaşandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.