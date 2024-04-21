Mardin'de seyir halindeki cip yandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü.
Tepebaşı Mahallesi İpek Yolu üzerinde S.B. yönetimindeki 33 AOS 071 plakalı cipin motor kısmında yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü aracı park ederek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen ekiplerce söndürülen yangında cip kullanılamaz hale geldi.
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