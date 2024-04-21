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        Mardin'de seyir halindeki cip yandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 10:23 Güncelleme: 21.04.2024 - 10:23
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        Mardin'de seyir halindeki cip yandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü.

        Tepebaşı Mahallesi İpek Yolu üzerinde S.B. yönetimindeki 33 AOS 071 plakalı cipin motor kısmında yangın çıktı.

        Durumu fark eden sürücü aracı park ederek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        Olay yerine sevk edilen ekiplerce söndürülen yangında cip kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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