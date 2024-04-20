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        Seyir halinde motoru tutuşan cip alev alev yandı; o anlar kamerada

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan cip, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 23:00 Güncelleme: 20.04.2024 - 23:05
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        Seyir halinde motoru tutuşan cip alev alev yandı; o anlar kamerada
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan cip, kullanılamaz hale geldi. Cipin alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi, İpek Yolu üzerinde meydana geldi. Serhat B. yönetimindeki 33 AOS 071 plakalı cip, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Dumanı fark eden sürücü, cipi yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Cip kullanılamaz hale gelirken, cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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