Seyir halinde motoru tutuşan cip alev alev yandı; o anlar kamerada

Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi, İpek Yolu üzerinde meydana geldi. Serhat B. yönetimindeki 33 AOS 071 plakalı cip, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Dumanı fark eden sürücü, cipi yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Cip kullanılamaz hale gelirken, cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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