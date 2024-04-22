Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı

        MARDİNValiliği, Nusaybin ilçesine bağlı 5 mahallenin kırsal bölgelerinin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:40 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİNValiliği, Nusaybin ilçesine bağlı 5 mahallenin kırsal bölgelerinin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

        Valilik, Dağiçi, Dibek, Eskihisar, Yelekli ve Üçyol mahallelerinin kırsal bölgelerinin 22 Nisan-6 Mayıs 2024 tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini açıkladı. Valilik, açıklamasında, "Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Mardin İli Nusaybin İlçesi Dağiçi, Dibek, Eskihisar, Yelekli ve Üçyol Mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerde; 22 Nisan (Dahil)- 06 Mayıs 2024 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın; söz konusu yasağa uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir” denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü!
        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü!
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Patiswiss ürününündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürününündeki ‘küflü’ tartışma
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Alev topuna döndü! Can kayıpları var!
        Alev topuna döndü! Can kayıpları var!
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        İstanbul'da panik anları! Temel kazısında yol çöktü
        İstanbul'da panik anları! Temel kazısında yol çöktü
        Rekor tazminat davası
        Rekor tazminat davası
        Columbia Üniversitesinde Gazze protestoları
        Columbia Üniversitesinde Gazze protestoları
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        Satılan 10 otomobilden 7'si ithal
        Satılan 10 otomobilden 7'si ithal
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti

        Benzer Haberler

        Nusaybin'de trafikte silahlı 'yol verme' kavgası: 3 yaralı
        Nusaybin'de trafikte silahlı 'yol verme' kavgası: 3 yaralı
        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan Midyat'a ziyaret
        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan Midyat'a ziyaret
        Midyat'ta ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı yapıldı
        Midyat'ta ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı yapıldı
        Mardin'de hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı
        Mardin'de hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı
        Mardin'de panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yarala...
        Mardin'de panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yarala...
        Mardin'de seyir halindeki cip yandı
        Mardin'de seyir halindeki cip yandı