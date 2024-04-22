Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

        Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsalında bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 13:22 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsalında bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ilçenin Dağiçi, Dibek Eskihisar, Yelekli ve Üçyol mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 22 Nisan-6 Mayıs arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın bu tarihlerde söz konusu bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayramda hava nasıl olacak? Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat
        Bayramda hava nasıl olacak? Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat
        Alkollü İskoç yolcu uçakta polise saldırdı!
        Alkollü İskoç yolcu uçakta polise saldırdı!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Yazlıklarını kiraya verenler dikkat! 600 bin lira ceza yediler
        Yazlıklarını kiraya verenler dikkat! 600 bin lira ceza yediler
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Bozcaada'da görüldü... "Davranışları aynen bir köpek gibiydi"
        Bozcaada'da görüldü... "Davranışları aynen bir köpek gibiydi"
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        10 yıllık sır cinayet çözüldü: Eşi, çocukları ve kardeşi gözaltında
        10 yıllık sır cinayet çözüldü: Eşi, çocukları ve kardeşi gözaltında
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Açtığı davayla babası 39 yıl sonra şehit sayıldı
        Açtığı davayla babası 39 yıl sonra şehit sayıldı
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Rekor tazminat davası
        Rekor tazminat davası
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin

        Benzer Haberler

        Mardin'de devrilen TIR yandı: 2 yaralı
        Mardin'de devrilen TIR yandı: 2 yaralı
        Mardin'de 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı
        Mardin'de 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı
        Nusaybin'de trafikte silahlı 'yol verme' kavgası: 3 yaralı
        Nusaybin'de trafikte silahlı 'yol verme' kavgası: 3 yaralı
        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan Midyat'a ziyaret
        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan Midyat'a ziyaret
        Midyat'ta ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı yapıldı
        Midyat'ta ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı yapıldı
        Mardin'de hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı
        Mardin'de hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı