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        Mardin'de devrilen TIR yandı: 2 yaralı

        MARDİN'de, yol kenarına devrilen TIR'ın alev almasıyla 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 12:26 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:30
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        Mardin'de devrilen TIR yandı: 2 yaralı
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        MARDİN’de, yol kenarına devrilen TIR'ın alev almasıyla 2 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Midyat- Nusaybin kara yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen TIR, Beyazsu mevkinde henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Araç sürücüsü ve yanındaki 1 kişi yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla TIR'dan çıkarken, araç bir süre sonra motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yanan TIR da itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR’ın kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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