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        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 21:42 Güncelleme: 22.04.2024 - 21:42
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        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Artuklu-Yeşilli kara yolunun Kamor mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada, araçlardaki İsmail Hakkı O. (37), Şükran T. (40), İdris T. (42) ve Hilal T. (8) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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