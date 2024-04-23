Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 10:41 Güncelleme: 23.04.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Şahin, mesajında TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gururla kutladıklarını belirtti.

        Milletin bir arada ve bütünlük içinde verdiği var olma mücadelesinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 104 yıl önce simgeleşerek TBMM'nin kuruluşu ile taçlandığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

        "Bugünün küçüğü yarının büyüğü olacak çocuklarımız geleceğimizin mimarı olacaktır. Daha yaşanılabilir bir dünya, umudun ve sevginin daha çok artması için çocuklarımıza inancım tamdır. Milletimizin ve yarınlarımız olan ülkemizin ve bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Anıtkabir'e ilk ziyaret Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklardan
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Anıtkabir'e ilk ziyaret Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklardan
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        Nazlı Sinem’in davasında flaş karar!
        Nazlı Sinem’in davasında flaş karar!
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        İklim değişti! 40 yıl sonra o bitki Antalya'da yetişiyor!
        İklim değişti! 40 yıl sonra o bitki Antalya'da yetişiyor!
        Parkta oturan liselilere makasla saldırdı!
        Parkta oturan liselilere makasla saldırdı!
        Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı
        Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı
        Kira tartışması kanlı bitti! Tetiğe bastı!
        Kira tartışması kanlı bitti! Tetiğe bastı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        'Pompalı' ile kız istemeye gitti! Kızın ağabeyi hastanede!
        'Pompalı' ile kız istemeye gitti! Kızın ağabeyi hastanede!
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı

        Benzer Haberler

        Mardin'de hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan sürprizi
        Mardin'de hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan sürprizi
        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralan...
        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralan...
        Mardin'de kırsal mahallelerde öğrenciler 23 Nisan'ı etkinliklerle kutluyor
        Mardin'de kırsal mahallelerde öğrenciler 23 Nisan'ı etkinliklerle kutluyor
        Mardin Valisi Akkoyun'dan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesa...
        Mardin Valisi Akkoyun'dan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesa...
        Mardin'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
        Mardin'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
        Mardin'de devrilen TIR yandı: 2 yaralı
        Mardin'de devrilen TIR yandı: 2 yaralı