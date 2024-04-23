Midyat Belediye Başkanı Şahin'den, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şahin, mesajında TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gururla kutladıklarını belirtti.

Milletin bir arada ve bütünlük içinde verdiği var olma mücadelesinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 104 yıl önce simgeleşerek TBMM'nin kuruluşu ile taçlandığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bugünün küçüğü yarının büyüğü olacak çocuklarımız geleceğimizin mimarı olacaktır. Daha yaşanılabilir bir dünya, umudun ve sevginin daha çok artması için çocuklarımıza inancım tamdır. Milletimizin ve yarınlarımız olan ülkemizin ve bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyorum."