AK Parti Mardin İl Başkanı Alma, koltuğunu bir öğrenciye devretti

Alma, çocukların il başkanlığına yaptıkları ziyaretin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

AK Parti Mardin İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Alma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Anıl’a devretti.

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Emine Eylül Anıl’a bıraktı.

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