Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        AK Parti Mardin İl Başkanı Alma, koltuğunu bir öğrenciye devretti

        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Emine Eylül Anıl'a bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 22:50 Güncelleme: 23.04.2024 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Mardin İl Başkanı Alma, koltuğunu bir öğrenciye devretti
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Emine Eylül Anıl’a bıraktı.

        AK Parti Mardin İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Alma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Anıl’a devretti.

        Farkındalık oluşturmak adına il yürütme toplantısında başkan yardımcıları da koltuklarına çocukları oturttu.

        Alma, çocukların il başkanlığına yaptıkları ziyaretin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        TBMM'de renkli resepsiyon
        TBMM'de renkli resepsiyon
        Kamuda tasarruf TBMM’de başladı
        Kamuda tasarruf TBMM’de başladı
        Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
        Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
        Ankara'da sessiz maç!
        Ankara'da sessiz maç!
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
        Katil zanlısı yakalandı, sebebi borç-alacak meselesi
        Katil zanlısı yakalandı, sebebi borç-alacak meselesi
        Finlandiya "cephe devletine" mi dönüştü?
        Finlandiya "cephe devletine" mi dönüştü?
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Mardin'de tekme tokat kavga kamerada
        Mardin'de tekme tokat kavga kamerada
        Savur Belediye Başkanı Hamidi, makam koltuğunu öğrencilere devretti
        Savur Belediye Başkanı Hamidi, makam koltuğunu öğrencilere devretti
        Kontrolden çıkan otomobil, uygulama noktasındaki beton bariyere çarptı: 3 y...
        Kontrolden çıkan otomobil, uygulama noktasındaki beton bariyere çarptı: 3 y...
        Savur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Savur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Midyat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Midyat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Adana'daki trafik kazasında ölen 4 kişi Mardin'de defnedildi
        Adana'daki trafik kazasında ölen 4 kişi Mardin'de defnedildi