Mardin'de tekme tokat kavga kamerada

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan tekme ve tokatlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kızıltepe ilçesindeki Özmen Parkı'nda akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 1 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri bazı şüphelileri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.