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        Mardin'de bir evde çıkan yangında 1'i bebek 7 kişi dumandan etkilendi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 1'i bebek 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:58 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:58
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        Mardin'de bir evde çıkan yangında 1'i bebek 7 kişi dumandan etkilendi
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 1'i bebek 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

        İlçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangında, dumandan etkilenen Z.Y. (17), F.A. (51), H.Y. (25), Ö.Y. (27), G.A. (2), A.A. (3) ve 1 aylık E.Y. sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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