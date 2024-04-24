Mardin'de bir evde çıkan yangında 1'i bebek 7 kişi dumandan etkilendi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 1'i bebek 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 1'i bebek 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangında, dumandan etkilenen Z.Y. (17), F.A. (51), H.Y. (25), Ö.Y. (27), G.A. (2), A.A. (3) ve 1 aylık E.Y. sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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