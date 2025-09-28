Habertürk
        Mardin Haberleri

        Mardin 1969 Spor- 1461 Trabzonspor FK: 2-1

        2.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 18:05 Güncelleme: 28.09.2025 - 18:10
        Mardin 1969 Spor- 1461 Trabzonspor FK: 2-1
        2. Lig Kırmızı Grup 6'ncı hafta mücadelesinde Mardin 1969 Spor, Kızıltepe İlçe Stadı'nda konuk ettiği 1461 Trabzonspor FK'yı 2-1 yendi.

        Maça hızlı başlayan ve taraftarının desteğini arkasına alan Mardin 1969 Spor, 30'uncu dakikada Mücahit Can Akçay ve 39'uncu dakikada Ahmet Ülük'ün golleriyle 2-0 öne geçerken, 1461 Trabzonspor FK ise 45+7'de Enes Karakuş ile bulduğu gol ile durumu 2-1'e getirdi. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca maç bu skorla bitti.

