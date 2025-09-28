Habertürk
        Mardin Haberleri

        Mardin'de 15 bin 80 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Mardin'in Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde 15 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 10:57 Güncelleme: 28.09.2025 - 10:59
        Mardin'de 15 bin 80 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Mardin'in Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde 15 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde çalışma başlatıldı.

        Nusaybin ilçesinde durdurulan araçta 9 bin 280 paket, Artuklu ilçesinde durdurulan araçta ise 5 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

